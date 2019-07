Trump ähvardab Euroopa Liitu uute tollidega

Nimekirja kuuluvad muuhulgas liha, juust, oliivid, pasta, mõned viski sordid ning malmist torud. Nimetatud tooted lisanduvad aprillis avaldatud tollinimekirjale, mille koguväärtus on nüüd 21 miljardit dollarit. EL ja USA on kakelnud lennufirmade Boeing ja Airbus subsideerimise pärast juba aastaid ning EL süüdistab omakorda Ühendriike ebaausa riigiabi pakkumises Boeingule ning on ähvardanud USAd omapoolsete tollidega.

USA on varem öelnud, et EL-i toetused Airbusile tekitavad USAle umbes 11 miljardit dollarit majanduslikku kahju aastas. Maailma Kaubandusorganisatsioon (WTO) on leidnud, et Euroopa Liidu subsiidiumid pole kooskõlas rahvusvaliste kaubandusreeglitega ning võtab tõenäoliselt millalgi sellel suvel vastu otsuse, kui suured karistustollid võib USA blokile kehtestada. Kas Trump WTO-d üldse kuulda võtab on muidugi iseasi.

USA ettevõtted on tollinimekirja tervalt hukka mõistnud, sest nemad peavad kõrgendatud maksud kinni maksma. Ühendriikide importijad on ähvardanud tollide peale tõsta tarbijahindu ja on teinud seda juba ka varem seoses USA-Hiina kaubandussõjaga.