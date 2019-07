Josing: Läti piiripoed kasvavad nagu Lottemaa või Disneyland

Viimase kahe-kolme aasta jooksul on avalikkuses aina rohkem räägitud sellest, et Eestis on kõik väga-väga kallis. Mida ütleb teie kõhutunne? Mida ütlevad uuringud?

Hinnatõusust ehk inflatsioonist saab rääkida mitut moodi. Esiteks, üks asi on üldine inflatsioon, kus kõik läheb kallimaks. See on meil Euroopa Liidu üks kiireim. Teiseks saab vaadata hindu suhtena sissetulekutesse. Näiteks inimese palk on 1000 eurot ja ta mõtleb, kui palju maksab kinopilet või bensiiniliiter. Kolmas võrdlus on rahvusvaheline: võtame vorsti või piima hinna ja kõrvutame, kui palju ta eri riikides maksab.

Soome meedia on viimasel ajal kirjutanud, et Eestis on kõik nii kallis ja siia ei maksa enam tulla. Samas on Soome ise Euroopa Liidus elukalliduselt neljas riik. Nende hinnad on 23 protsenti kõrgemad kui ELi keskmine. Eesti hinnad on viiendiku võrra madalamad kui ELi keskmine. Muidugi on meist veel palju odavamaid riike nagu Rumeenia, Bulgaaria, Ungari ja Poola. Kui Eesti inimene oma palgaga sinna läheb, on seal kõik suhteliselt odav.

Miks hakkasid Soome meedias levima jutud, nagu oleks Tallinna hinnad Helsingi hindadest mööda läinud?