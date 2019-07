Ninanips eestlastele? Läti alkoholipood langetas samuti hindu

«Lätis aktsiis küll ei langenud, kuid hinnad langesid,» muheles Alko1000 asutaja ja juht Einar Visnapuu. Ta põhjendas hinnaalandust sellega, et püsida konkurentsis Eesti poodidega, kes kõik on lubanud alkoholi hinda lähiajal alla tuua.

Visnapuu sõnul on osad õllekohvrid piiripoodides taas saadaval hinnaga 9,99. Levinumate brändide eest tuleb välja käia aga 10,99 eurot. See tähendab, et hindu langetati varasemaga võrreldes 1 euro võrra. Kange alkoholi hinda Visnapuu ei puutunud.