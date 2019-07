VIDEO Soome turist Tallinnas: ma ei näe, et hinnad oleks nii palju langenud

Soomlane Petri oli aga veidi pettunud, öeldes pärast sadama Superalko külastamist, et hinnad pole langenud nii palju kui ta lootis. «Hindadest paistab nagu olnuks langetus 10 protsenti, mitte 25, nagu uudistes kirjutati. Long-dringid on küll odavamad, kuid muu kraam mitte eriti,» leidis ta.

Soomlane Jukka põhjendas Eesti külastust sellega, et ees on ootamas pulmad, kus kulub napsi rohkem. Seda, kas pärast 1. juulit on hinnad langenud, ta öelda ei osanud. Võrreldes Soomega on aga odavam küll. Ta põhjendas, et kui osta Eestist suurem kogus, nii 6-8 kasti õlut ja 5 liitrit viina, tasub üle lahe käimine kenasti ära. Seevastu Lätti minekul ei näinud ta erilist mõtet, aja- ja kütusekulu läheb lihtsalt liiga kõrgeks.

Vähemalt keskpäeval ei hakanud silma ühtegi vintis turisti, kes kõrget õllepüstakut lükkaks või viinakäru järel veaks. Paistab, et meri põlvini suhtumine, et Eestis on alkohol nii odav, on asendud veidi läbimõelduma ja kainema vaatega. Leidus ka turiste, kes uurisid tähelepanelikult õllekastide hindu ja ütlesid, et polegi nii odav, kui nad arvasid. «Selle hind on Soomes peaaegu sama,» näitas turist näpuga pooleliitrise õllepurgi poole.