ÜRO: kliima soojenemine kahandab tootlikkust 80 miljoni töökoha jagu

Kõige rängemini mõjutatud piirkondades, Lääne-Aafrikas ja Aasia lõunaosas, võib see protsent olla üle kahe korra suurem. See toob kaasa üleilmse sisemajanduse kogutoodangu languse 1,4 protsendi ehk 2,4 triljoni dollari võrra, märgib ILO raportis.

«See on laias laastus võrreldav Ühendkuningriigi majanduse suurusega,» ütles raporti kaasautor Catherine Saget ajakirjanikele.

ILO rõhutas, et raportis antud hinnang on pigem konservatiivne. Tulemus põhineb eeldusel, et soojenemine piirdub sajandi lõpuks 1,5 kraadiga Celsiuse järgi.