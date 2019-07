Saksamaa suurim pank võib koondada 20 000 töötajat

"Deutsche Bank tegeleb ümberkorralduste kiirendamise meetmetega, et parandada oma jätkusuutlikku kasumlikkust," ütles panga pressiesindaja. Mais toimunud aktsionäride üldkoosolekul kiitis Sewing küll panga mullust puhaskasumit, mis oli esimene alates 2014. aastat, kuid ütles, et panka ootavad ees karmid kärped. Alates 2016. aastast on pank vähendanud töötajate arvu umbes 8000 võrra 91 700 töötajale.