Eesti IT-firma jõudis Saksa turule

«Sensorise integreerib sensori elemendid tavaliste masinaosadega – standardkomponentidel on selleks olemas kõik vajalikud sertifikaadid. Siinkohal tulevadki meile appi Cord Winkelmanni teadmised, kes on tegelenud sensorite integreerimisega juba 10 aastat,» lisas Sverdlik.

Sensorise'i fookuskliendid on tuulegeneraatorite tootjad ja tuuleparkide operaatorid, puidutööstuse ettevõtted, mäetööstus, kus on palju konveiereid, ning LNG-laevade tootjad ja operaatorid, samuti rasketööstus, kus on palju suuri ja aeglaselt liikuvaid laagreid, ja autotööstus.

Cord Winkelmanni sõnul on targad masinakomponendid olemasolevate masinatega hästi sobituvad ning andmed, mis komponentidelt mõõtmistel saadakse, tuleb töödelda selliselt, et kliendil oleks neist kasu tootmisel ja äriprotsesside suunamisel.

«Konkurents Tööstus 4.0 vallas on tihe, kuid eristume teistest sellega, et pakume unikaalset patenteeritud lahendust staatiliste ja poolstaatiliste masinate komponentide koormuste mõõtmisel. Samuti suudab Sensorise teha nii-öelda retrofit lahendusi vanadele seadmetele ja tehastele, mis viib neid lähemale Tööstus 4.0-le,» märkis Sverdlik.

«Näiteks kui tuulegeneraator puruneb merel ülekoormusest, siis Sensorise'i targa masinakomponendi abil on võimalik ära hoida miljonitesse eurodesse kasvada võiv kahju. Uuemad generaatorid on järjest võimsamad ja kuna puudub pikaaegne kogemus nende vastupidavuse kohta, siis on operaatoritele ja tootjatele ülioluline reaalajas saadav informatsioon. Võrdluseks: autosid on toodetud umbes 100 aastat ja tänu ajaloolisele praktilisele kogemusele autod meid naljalt enam teele ei jäta,» lisas ta.