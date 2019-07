Porto Franco esimene maja valmib järgmise aasta alguses

Valmiva hoone kahel esimesel maapealsel korrusel hakkavad paiknema kaubandus- ja toitlustuspinnad: kaubanduspinnad vanalinnapoolses ja hoone keskosas ning restoran-kohvik vaatega Admiraliteedi basseini jahisadamale. Hoone kolmele ülemisele korrusele tuleb Norra hotelliketi Citybox hotell, teatas Nordecon börsile.

Tööde maksumus on 18,5 miljonit eurot, hinnale lisandub käibemaks. Hoone valmib 2020. aasta alguses.

«Praegu on projekteerimis- ja betoonitöid teostanud konsortsium NOBE ja Kontek Int AS ning oleme jõudnud fassaaditöödeni. Nordeconiga sõlmisime peatöövõtulepingu, et ehitusega kiiremini edasi liikuda ja maja järgmise aasta alguses valmis saada,» ütles Porto Franco OÜ juhatuse esimees Rauno Teder pressiteate vahendusel.

«Oleme selle projekti teostamiseks teinud palju eeltööd, hea meel on nüüd ehitusega peale hakata. Järgmise aasta alguses valmiva hoone põhimaht on liigendatud hoone keskel õhulisema-kitsama klaasmahuga, kuhu on planeeritud ka peamised sissekäigud,» ütles Nordeconi juht Gerd Müller.

Nordeconi kontsern hõlmab ettevõtteid, mis on keskendunud hoonete ja rajatiste ehitamise projektijuhtimisele ja peatöövõtule. Kontserni ettevõtted tegutsevad Eestis, Ukrainas, Soomes ja Rootsis.

Kontserni emaettevõte Nordecon AS on registreeritud ja asub Tallinnas. Kontserni 2018. aasta konsolideeritud müügitulu oli 223 miljonit eurot. Kontsern annab hetkel tööd ligi 660 inimesele. Nordeconi aktsiad on noteeritud Nasdaq Tallinna Börsi põhinimekirjas.

Porto Franco arendusse investeeritakse 190 miljonit eurot ning uude linnakvartalisse tuleb enam kui 150 000 ruutmetrit pinda. Kompleks koosneb kolmest maa-alusest korrusest 1170-kohalise parkimismaja ja kaubanduse üüripindadega ning viiest maapealsest korrusest kaubanduskeskuse, bürookeskuse ja hotelli tarbeks.