Nordica langes 5,4 miljoni euroga kahjumisse

Nordica teatas hiljuti, et lõpetab oma nime alt lendamise ja sulgeb oktoobri lõpust viis kahjumlikku Tallinnast väljuvat liini. Ojakääru kinnitusel oli lennuteenuse osutamine suurtele lennufirmadele nagu SAS ja LOT eelmisel aastal edukas ning see on suure kasvupotentsiaaliga ka ees ootavatel aastatel. «Regional Jeti kliendibaas on kasvav ning me usume, et see ärisuund on pikaajaliselt perspektiivikas,» lisas Ojakäär.