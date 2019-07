Väikese Nordica juht saab hiigelpalga

Nordica nõukogu juht Toomas Tiivel lisas, et Kobinil ei hakka olema ametiautot ega ametitelefoni ning motivatsioonisüsteem kehtib vastavalt seadusele. «Väga heade tulemuste eest võib nõukogu premeerida juhatuse esimeest kuni nelja kuupalga suuruse tasuga,» lisas ta.

15 000 euro suurune töötasu tähendab, et Kobin sai tubli palgatõusu võrreldes eelmiste juhtide Hannes Saarpuu ja Jaan Tammega, kes teenisid 9800 eurot kuus. Samas pole Kobini 15 000-eurone palk kaugeltki riikliku lennufirma tipp.

Ilmselt mäletavad paljud Estonian Airi endise juhi Tero Taskila 33 000-eurost kuupalka. Pärast kurikuulsa Taskila lahkumist võttis lennufirmas ohjad üle Jan Palmer, kelle palk oli veidi «tagasihoidlikum», 20 000 eurot kuus. Toona olid nad kaugelt enim teenivad riigifirmade juhid, kuid nüüd veab edetabelit Eesti Energia juht Hando Sutter 17 500-eurose palgaga ning Kobin on tema järel teisel kohal. Siinkohal tasub ka arvesse võtta, et Nordica aastane käive on ligi kümme korda väiksem Eesti Energia omast.