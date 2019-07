Jaapani ja Lõuna-Korea vahel ähvardab puhkeda kaubandussõda

Jaapani ja Lõuna-Korea suhted on brutaalse okupatsiooniajaloo tõttu olnud alati parimal juhul jahedad, kuid need on järsult halvenenud pärast mullu oktoobris vastu võetud kohtuotsust, mille järgi peavad Nippon Steel & Sumitomo Metal ja mitmed teised Lõuna-Koreas tegutsevad Jaapani tööstusettevõtted maksma kompensatsiooni korealastele, keda kasutati okupatsiooni ajal sunnitöölistena.