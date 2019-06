Eesti väikelaevatootja: Euroopa-vastased hoiakud tekitavad muret

Alunaut on saavutanud endale Eestis nime ja müüb siin suhteliselt edukaid väikeseid kalapaate, ent kogused on ikkagi väikesed. Muru sõnul tekitavad muret valitsuse Euroopa Liidu vastased hoiakud, kuna «meie erialal Eesti turg meid elujõulisena ei hoia ning see pani vahepeal juba mõtlema, kas sulgeda uksed või kolida mujale riiki».