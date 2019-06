G20 riigid ei suutnud kokku leppida isegi protektsionismi hukka mõistmises

Osakas toimunud G20 tippkohtumine on näidanud selgelt, et maailma suurriigid pole juba väga kauga aega nii lõhestunud olnud ja mõned riigid, eriti Trumpi USA, on väga selgelt globaliseerumise ja kliimamuutustega võitlemise vastu. Meeleheitlikult ühist keelt leida üritanud Jaapani peaminister Shinzo Abe rõhutas, et riikidel on siiski endiselt palju ühist, eriti soov näha maailmamajandust jätkuvalt kasvamas.