Eesti piimatootja lõikas USA-Hiina kaubandussõjast kasu

E-Piima juhatus eesotsas Jaanus Murakaga kirjeldab läinud aastat sõnadega ootamatu ja ettearvamatu. Näiteks kõikus tõsiselt piimarasva ehk või hind: kui aasta esimeses pooles püsis hind stabiilselt üleval, tuli või hinna kukkumine 2018. aasta septembris, ajal, mil seda kõige vähem oodati. See pani omakorda surve alla piima hinna.

Järgmine üllatus tabas E-Piima neljandas kvartalis. Euroopa Liidu laod said lõssipulbrist tühjaks kiiremini kui keegi oleks arvanud. See andis tootjatele positiivse signaali ja kasvatas nõudlust piimapulbri järele. See aitas mõnevõrra kompenseerida kiiresti kukkuvaid piimarasvahindu, kuid siiski ainult osaliselt, märkis juhatus.

Kuid kõige suurema pitseri pani mullu siiski ajaloolise mõõduga põud, mis tõstis kõvasti piimatootmise kulusid ja pani kõik põllumajandussektori osapooled kõva surve alla.

Kõigi asjade koosmõjus lõpetas E-Piim 2018. aasta kehvemate tulemustega kui aasta varem. Käive langes veidi üle protsendi ja oli 46,6 miljonit eurot. Puhaskasum vähenes pea 40 protsenti ja langes 900 000 euro peale.

Fookus on Aasial

Positiivsena tõi juhatus majandusaasta aruandes välja, et Aasia ja eriti Hiina nõudlus Eesti piimatoodete järgi on kasvanud. «Ka E-Piimas ei ole võimalik mööda saata ühtegi päeva ilma Aasia suunaliste tegevusteta, mille aktiviseerumisele on ilmselt kaasa aidanud kõige muu kõrval ka Hiina ja USA vaheline kaubandustüli,» kirjutas juhatus.

Kuidas võis suurte hiiglaste kaubandustüli tillukest Eesti firmat aidata? Küllap kasvatasid imporditollid Hiina siseturul hindu ja E-Piim sai oma toodete eest rohkem raha küsida. Või suurenes teiste turgude ära kukkudes lihtsalt nõudlus Eesti piimatoodete järgi.

Juhatus jätkas: eelmisel aastal jätkus regulaarseks muutunud Jaapani suunaline juustu eksport ning Järva-Jaani meiereis toodetud demineraliseeritud vadakupulbritele on leitud täiendavaid turustusvõimalusi Hiina Rahvavabariiki.

Kuigi enamus E-Piima tulust tuli Euroopa Liidu riikidest, moodustas müük väljapoole, tõenäoliselt Aasiasse 3,7 miljonit eurot. Ettevõtte eesmärk on lähiaastatel saavutada Aasia turgudel tõeline läbimurre.