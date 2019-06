Trump ja Xi sõlmisid ajutise vaherahu, et taaskäivitada kaubanduskõnelused

Läbirääkimiste taaskäivitamine lubab taas natukene kergemalt hingata paljudel ettevõtetel ja investoritel, kes on kartnud, et külm sõda kahe maailma suurima majanduse vahel tirib maailmamajanduse kasvu põhja. Kas uued kõnelused ka kuhugi jõuavad on muidugi iseasi, sest mõlemad osapooled on näidanud üles valmidust kogu asja katki jätma, kui neile midagi ei meeldi.