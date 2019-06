Eesti investorid on võlakirja- ja kinnisvarausku

Selle poolest on võimas erand LHV – vaatamata sellele, et LHV on dividendid juba välja maksnud, on selle aktsia hind kallinenud veerandi võrra, 11,85 euroni väärtpaberi kohta. Aktsia hind on kerkinud 2,44 eurot, millele lisandus 0,21 eurot dividende. See tähendab, et aktsionärid on teeninud kokku tulu 2,66 eurot aktsia kohta.

Paremuselt teine oli esimesel poolaastal üllatuslikult Tallinna Vee aktsia, mis kerkis 13 protsenti. Üllatuslikult sellepärast, eelmisel laupäeval tuli teade, et vee-ettevõte kaotas rahvusvahelises vaidluses riigiga erastamislepingust tulenevate õiguste ja kohustuste suhtes. Ehkki aktsia hind on selle järel veidi langenud, on vahekohtu kaotus juba aktsia hinnas sees ja seda eriti ei mõjutanud.

Poole aastaga on Tallinna Vee aktsia kallinenud 1,25 euro võrra, millele lisandus veel omanikutulu 75 senti aktsia kohta. Tallinna Vee aktsionärid said oma dividenditulu kätte lõppenud nädalal.

Konkurentsitult kõige kehvem aktsia oli Tallinna börsil Baltika oma, mille hind on poole aastaga kaotanud 72 protsenti ja seda vaatamata asjaolule, et Baltika aktsia oli meie börsi kehvim ka 2018. aastal tervikuna.

Meie suurima aktsionäride baasiga ettevõtte Tallinki aktsia hind langes esimesel poolaastal 4,4 protsenti ehk 4,5 senti aktsia kohta. Eelmisel nädalal löödi lukku väärtpaberitega seotud õiguste viimane päev, mistõttu kukkus aktsia hind 10,5 protsenti. Dividendid viis senti aktsia kohta makstakse aktsionäridele välja järgmisel kolmapäeval, aktsiakapitali vähendamisest tulenevad tagasimaksed eeldatavasti selle aasta detsembris.

Võib arvata, et Tallinki aktsia oleks langenud ehk veelgi enam, aga väärtpaberit on toetanud suuromanik Enn Pant, kes ostis mais pea kaks miljonit laevakompanii aktsiat. Äripäev kirjutas mõni aeg tagasi, et välisinvestorid on Tallinna börsil aktsiaid müümas ning arvata võib, et Pandi aktsiaost hoidis müügisurve väiksema. Tallinki aktsiaid on ostnud ka Eve Pant ja tema poeg.