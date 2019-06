Laevade Eesti lipu alla toomine on raha taga kinni

Laevanduseelnõu nime all tuntuks saanud ning veebruaris riigikogus üksmeelselt vastu võetud seadustepaketiga muudeti korraga mitut merendusvaldkonda reguleerivat seadust. Muudatuste eesmärk on kogu merendusklastri käibe suurendamine, uute kõrgepalgaliste töökohtade loomine ning uus maksutulu riigieelarvesse. Toonane majandus- ja kommunikatsiooniminister Kadri Simson avaldas lootust, et seadusega õnnestub meelitada Eesti lippu ja laevaregistrit kasutama kuni 300 suurt laeva, laevakaitsega tegelev ettevõtja Jaanus Rahumägi aga ütles, et eesmärgiks tuleks seada vähemalt 1000 laeva.