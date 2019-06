Pankrotis söeterminal nõuab Tallinna Sadamalt üle 22 miljoni euro

Hagis esitatud nõude suurus on 22,4 miljoni eurot, millele lisanduvad viivised, teatas Tallinna Sadam börsile.

Riigifirma pikaaegse äripartneri pankrot kuulutati välja 2017. aasta 2. mail. Kuna pankrotihaldurid keeldusid hoonestusõiguse lepingute järgseid kohustusi täitmast, anti need lepingud koos hoonestusõiguse lepingutega kaetud maa-aladele rajatud varadega Tallinna Sadama valdusesse tagasi.

Tallinna Sadam peab lepingute alusel hüvitama hoonestusõiguste oluliseks osaks olevate ehitiste ja seadmete väärtuse, mille suurust ei ole võimalik usaldusväärselt hinnata, sest tegemist on eriotstarbeliste varadega, mille jaoks ei ole tavapärast turgu ja mille väärtuse hindamise meetodite kohta on nii hindajatel kui ka vaidluse osapooltel vastandlikud seisukohad.

Mitmed Tallinna Sadama valdusesse üle antud varad on 2018. aastal realiseeritud ja varade müügist on laekunud kokku 2,6 miljonit eurot. Tallinna Sadam on esitanud Coal Terminalile lepingute lõpetamisest tulenevate kahjude hüvitamiseks vastunõude summas 11,7 miljonit eurot.