Kohus jättis Aidu tuulepargi asjas ministeeriumi kaebuse rahuldamata

Ringkonnakohus leiab, et ükski määruskaebuses esitatud väide ei anna alust määruskaebuse rahuldamiseks ja halduskohtu määruse tühistamiseks.

Halduskohus jättis maavanema protesti aprillikuise määrusega läbi vaatamata menetluslike vigade tõttu. Seadus nägi ette, et maavanemal tuli enne kohtusse pöördumist läbida kohustuslik kohtueelne menetlus ehk esitada Lüganuse vallavalitsusele ettepanek tunnistada ise vaidlusalused ehitusload kehtetuks.

Selline ettepanek tuli esitada 30 päeva jooksul alates sellest, kui maavanem sai teada ehituslubade andmisest. Kohtu hinnangul ei läbinud maavanem nõuetekohaselt kohustuslikku kohtueelset menetlust. Seaduse ja kohtupraktika kohaselt on taolise rikkumise tagajärjeks protesti läbivaatamata jätmine, mistõttu kohtul ei olnud võimalik võtta seisukohta, kas ehitusload on õiguspärased ega muudes sisulistes küsimustes.

Veebruaris 2017 palus kaitseministeerium Ida-Viru maavalitsusel algatada järelevalvemenetluse tuulepargi ehitamiseks antud lubade õiguspärasuse üle. Kaitseministeeriumil tekkis kahtlus, et ehitusload ei ole väljastatud õiguspäraselt, kuna ehitusprojekt pole kaitseministeeriumiga kooskõlastatud (kooskõlastatud oli varasem, praegusest erinev projekt).

3. märtsil 2017 tegi Ida-Viru maavanem Lüganuse vallavalitsusele ettepaneku tunnistada ehitusload kehtetuks. Vald vastas, et ehituslubade kehtetuks tunnistamiseks puudub alus ja vajadus, tuginedes muu hulgas sellele, et maavanem oli ehituslubadest teadlik juba varem ja ettepaneku tegemiseks ette nähtud 30-päevane tähtaeg on ületatud.