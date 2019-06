Sinu videotervitusest võib valmida uus Tallinki hittlugu

Kui sul on soov, et ka sinu videotervitusest valmiks muusikapala, siis saada Tallinkile kuni 10-sekundiline video endast Soomes. Tallink Shuttle kampaania viimane hittlugu sünnib just ühest sellisest tervitusest. Video saad saata SIIN .

Kogu kamp leidis, et reis oli kustumatu elamus. Lugude autor Mario lisas, et polnud kunagi varem Soomet nii põhjalikult avastamas käinud. Üllatuseks avastas ta, et mõnel sealsel linnal on Eestiga rohkem ühist, kui algselt arvas. Näiteks Porvoo vanalinn mõjus sama koduselt ja hubaselt kui Viljandi.