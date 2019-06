Liviko alustas müüki Araabiasse ja kasvatas eksporti viiendiku võrra

Ta märkis, et siseturul on pikka aega tooni andnud piirikaubandus, mille tõttu on viimased neli aastat olnud Eesti alkoholiturg languses. «Võrreldes 2014. aastaga oli kange alkoholi turg 2018. aastaks langenud 49 protsenti. Senine maksupoliitika on tekitanud olukorra, kus Liviko grupp teenib üle poole EBITDA-st väljaspool Eestit,» selgitas Kalvi.