Eestis on poode, kus alkoholi seina taha peitmine on müüki hoopis suurendanud

Nii ütles näiteks suurima kauplusevõrguga Coop Eesti pressiesindaja Martin Miido, et nendes kauplustes, kus joogid on seina taga, võib täheldada õlu ja viina müügi kasvu. Selline trend läheb vastuollu seaduse algse eesmärgiga, milleks oli lõppkokkuvõttes ikkagi alkoholi tarbimise vähendamine.

Kas inimestel on läbipaistmatute seinte taga rohkem aega ja vabadust alkoholi valida, kuna neid ei piira kaaspoodlejate või tuttavate hukkamõistvad pilgud? Miido ei tõtanud põhjapanevaid järeldusi tegema, kuna müügikasvu põhjus võib olla ka mujal, näiteks juunikuu ilusates suveilmades. Samal ajal ei alahinnanud ta seda, et inimestel on tekkinud uudishimu, missugused need eraldatud alkoholialad välja näevad.

Selveri kommunikatsioonijuht Rivo Veski ütles, et nemad ei näe alkoholi müügis olulist kasvu. Juhul kui suve lõpuks peaks müük siis suurenema, võib põhjus peituda nii ilmas, piirikaubanduse raugemises, kuid võimalik, et ka uutes alkoholialades, mis uute poekülastajate huvi äratavad.

Maxima müügiosakonna juht Kadi Lainelo ütles, et nad jälgivalt põhjalikult seadusemuudatuste mõju kaupluste müügitulemustele. «Praegu aga on siiski veel vara on öelda, kui palju otseselt müügitsooni piiramine on alkoholi osakonna müügitulemusi mõjutanud,» lisas ta.

Rimi kommunikatsioonijuht Katrin Bats aga nentis, et alkoholi eraldamise nõue pole müüki ei tõstnud ega langetanud. «Arvame jätkuvalt, et alkoholi müüki mõjutab palju rohkem, milliseid müügikampaaniaid me teeme ja isegi see, kas väljas on 20 või 25 kraadi sooja,» põhjendas Bats.

Tänavu 1. juunil jõustusid alkoholiseaduse muudatused, mille järgi ei tohi toidupoes vägijook enam kliendi jaoks «märgatavalt nähtav» olla. Kauplustele tähendab see sisuliselt seda, et alkoholi tarvis ehitatakse eraldi müügialad, mis on ülejäänud osakondadest näiteks läbipaistmatu seinaga eraldatud.