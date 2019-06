Lidl valmistub Tallinnas mitme kaupluse ehituseks

Menetluses on veel kolm ehitusluba: üks Haaberstis, Rannamõisa tee 12a, kus praegu on tühermaa, ent mille kõrval on suur Pikaliiva uusarenduste asum ja kuhu detailplaneeringu järgi tohib ehitada kuni neljakorruselise 8000 ruutmeerise ehitusaluse pindalaga kaupluse; teine Kristiines, Sõpruse puiestee ja Linnu tee ristmikule jääval kinnistul, Olerexi tankla kõrval asuv Sõpruse pst 153, kus seni asunud autoremondikeskus on nüüdseks peaaegu lammutatud; kolmas Mustamäel, eskiisina Laki 27 kinnistul, mis planeeringute registris on aadressina Karjavälja 12.