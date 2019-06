Baltika uus juht: peame järsult kulusid vähendama

Baltika peakontor on Tallinnas. Hansen elab aga igapäevaselt Viinis. Enda sõnul ta selles probleemi ei näe, kuna elame 21. sajandis ja elukoht ei ole ettevõtte juhtimises takistuseks. «Seda enam, et Baltika rakendab igapäevaselt elektroonilisi lahendusi ja toimime juba aastaid üle mitme turu.»

Hansen lubas hakata ellu viima Baltika ajaloo radikaalsemaid samme. Tema jutust käisid eelkõige läbi sõnad kokkuhoid ja kärpimine. Ettevõte on juba teatanud, et Eesti tootmisüksused pannakse kinni. Järgmiseks kavatseb Hansen Mosaici, Bastioni ja Montoni brändid ühendada. Ka ülejäänud kahjumlikud tegevused tuleb lõpetada. Need peaks vähendama aastaseid püsikulusid 2 miljoni euro võrra.