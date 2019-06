Statistika käes: aastane puidubilanss kasvas

«Puidubilansse on Eestis koostatud juba alates 2006. aastast. Eestisse on rajatud ja rajamisel investeeringumahukad puidutöötlemise ettevõtted, mille toimimine sõltub stabiilsest toormega varustatusest. Seetõttu on oluline jälgida puidu- ja puittoodete liikumist nii riigisiseselt kui ka väliskaubanduses,» ütles keskkonnaagentuuri metsaosakonna juhataja Taivo Denks pressiteates.