Aktsionär Veikko Viks ütles, et kui juhid lahkuvad uppuvalt laevalt, siis teavitab ettevõte poole aasta jooksul pankrotist. «Müüakse varad maha ja aktsionärid jäävad rahast ilma. Ma kardan seda kõige rohkem. Mõlemad omanikud müüvad oma aktsiaid ja räägitakse rumalat juttu, et suveks on raha vaja. See jätab kõige halvema maigu suhu,» ütles Viks. Ta viitas sellele, et nii Meelis kui Maire Milder on viimaste kuude jooksul müünud oma osalust Baltikas põhjendades seda suveks raha vabastamisega. «Sellised kommentaarid mõlema Milderi puhul on lapsikud olnud ja see ei tekita usaldust. Nendel inimestel peaks olema piisavalt raha, see ei ole usutav,» põrutas Viks.