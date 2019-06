Uuring: Eesti noored eelistavad riigilobi asemel tööd erafirmas

Võrreldes eelmise aastaga on huvi siduda oma tulevane tööelu eraettevõtetega isegi veidi kahanenud, ent vahe avaliku sektoriga on siiski mäekõrgune. Tervelt 43 protsenti küsitletud tudengitest eelistab töötada kas kindlasti või pigem eraettevõttes, sellal kui maksumaksja kaukast eelistaks palka saada 12 protsenti. Veel kümme aastat tagasi oli olukord vägagi erinev – erasektorit eelistas 36 protsenti, avalikku aga tervelt 21 protsenti.

«2009. aastal vaevles Eesti sügavas majanduskriisis ja sestap pole ime, et noored inimesed soovisid stabiilsemale tööle avalikus sfääris,» märkis Esko. «Praegu kurdavad eraettevõtjad, et riigiasutuste palgad on liiga kõrged, ning eks palk ole ka üks põhjus, miks huvi erafirmades töötamise vastu võrreldes eelmise aastaga veidi kahanes. Samas kasvab kiiresti ka nende noorte hulk, kes eelistavad paindlikku tööaega, ja selles osas on eraettevõtted enamasti vastutulelikumad. Riigitööl kipub olema vähem paindlikkust ja rohkem bürokraatiat.»

Ülikoolide ja kõrgkoolide tudengite jaoks on tööandja valikul jätkuvalt ülekaalukalt olulisim konkurentsivõimeline palk, seda nimetasid kolme kõige tähtsama kaalukeele seas pea pooled õpilased. Võrdselt ligi kolmandik mainis kolme olulisima hulgas ka avatud ja sõbralikku tööõhkkonda ning paindlikku tööajakorraldust – just viimase tähtsus on võrreldes eelmise aastaga tublisti suurenenud. Esko sõnul on paindlikkus tähtis ka seetõttu, et kasvab nende tudengite osa, kes soovivad töötamise kõrvalt õpinguid jätkata.