Legendaarne aktsiakaupleja lahkus Eesti Energiast

Charlie Viikberg ütles, et Eesti Energia energiakaubanduse üksus on kahtluseta Baltikumi parim enda alal. «Olen tänulik võimaluse eest, et sain seda tööd teha väga ägedate inimestega, keda energiakaubanduse üksus ja Eesti Energia laiemalt endas koondab. Olen kindel, et nii Eesti Energiat tervikuna kui ka energiakaubandust saadab edu,» sõnas Viikberg.