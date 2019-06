Nordica uus juht: Estonian Airi saatuse vältimiseks oli liinide sulgemine möödapääsmatu

Uue juhi sõnul oli Estonian Airi saatuse vältimiseks liinide sulgemine möödapääsmatu, allhanke abil rajati Nordicale vundament, mis teeb Kobini sõnul tema töö lihtsamaks.

Kas Nordica nõukogu on teile andnud juba omaniku ootused ja ülesanded, mida hakkate juhina täitma?

Omaniku ootus on, et Nordicale tekib jätkusuutlik tegevusstrateegia ja võimekus selle elluviimiseks. Milline see olema peaks ja mida selleks tegema peab, selgub töö käigus. Nordica on olenemata liinilendude sulgemisest toimiv ettevõtte, kus töötavad pikaajalise kogemusega lennundusspetsialistid, kellele toetudes tuleb välja mõelda, kuidas saame parimal võimalikul viisil edasi minna.

Milline on Nordica roll Eesti lennunduses, kui lennukid on Transpordi Varahalduses, lende opereerib Jan Palméri juhitud Regional Jet ning Nordica ise enam liinivõrgu üle ei otsusta?

Üks omaniku ootus on, et kirjeldatud kolmainsus saaks loogiliselt struktureeritud, Nordica juurutaks omaenda kommertsplatvormi ja looks sellega eeldused liinivõrgu taaskäivitamiseks. Nordica otsustusvõimekust liinivõrku opereerida ei piira miski muu kui majanduslik tasuvus.

Missugune võiks olla Eestile toimiv lennustrateegia? Kui suur võiks olla allhanke osakaal välismaal, palju ühendusi Tallinnast?

On ilmselgelt vara oodata, et veel enne reaalselt ametisse asumist suudaksin ma välja pakkuda Eestile toimiva lennundustrateegia. See vajab natuke rohkem süvenemist, kui mul seni on olnud võimalus teha.

Mis puudutab allhanke ja otseühenduste teemat siis Nordica on äriettevõte eesmärgiga teenida omanikule kasumit ja milline peaks või võiks olla nende kahe ärisuuna omavaheline tasakaal selgub töö käigus. See, et allhanke abil on suudetud ettevõttele täna vundament rajada teeb minu töö edasise osas oluliselt lihtsamaks.

Mida arvate mõttest Nordica maha müüa ja kuidas suhtute avalikkuse kriitikasse seoses otseliinide sulgemisega?

Nordica tegevusele seavad piirid 100% riigi omanduses oleva ettevõttega seotud riigiabi reeglid. Vältimaks Nordicale Estonian Airi saatuse kordumist oli tänane liinide sulgemise otsus möödapääsmatu. Me peame leidma viisi, kuidas otselendude äri teha selliselt, et konkureerivate lennukompaniide tegevus ei avaldaks sellele sellist mõju, nagu ta täna on avaldanud.

Üks tee jätkusuutliku ärimudeli juurde on ka erainvestori kaasamine, mis annab ka riigile vabamad käed ettevõttesse investeerimiseks. Rahvusliku lennukompanii täies ulatuses erastamine ei pruugi olla ettevõtte strateegilisust arvestades kõige õigem tee.

Millega tegelesite pärast Ekspress Grupi nõukogust lahkumist ning millega veendi teid asuma Nordica etteotsa?

Jätkusuutlikult Tallinnast liinilende pakkuv rahvuslik lennukompanii on osutunud selliseks pähkliks, mida seni pole kellelgi õnnestunud katki hammustada. See on väljakutse, mis sundis mind kaaluma palgatööle naasmist.

