Lennufirma Nordica leidis lõpuks uue juhi

Nordica nõukogu esimehe Toomas Tiiveli sõnul on tal hea meel, et ettevõtet hakkab juhtima tunnustatud tippjuht, kellel on eelnev ulatuslik kogemus kontserni juhtimises, ettevõtete restruktureerimisel, uute investorite ja kapitali kaasamisel, samuti tugev taust nii arendus- kui turundustegevuses ja erinevate kontseptsioonide väljatöötamisel. «Kobinil on selge arusaamine väljakutsetest ja võimalustest, mis Eesti lennundusel täna ees seisavad ning usk ettevõtte edukasse tulevikku,» rääkis Tiivel.