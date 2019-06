Linnamäe kuulutusteäri müük sai lõpliku õnnistuse

Varasemalt oli juuni keskel suurtehingule oma heakskiidu andnud Eesti Konkurentsiamet ning UP Investi CEO/tegevjuhi Sven Nuutmanni kinnitusel tuli nüüd sama positiivne otsus ka Leedu konkurentsiametilt. «Nüüd on kindel, et tehing jõustub juuli jooksul,» lisas Nuutmann BNS-ile,.

Apaxi fondidel on pikaajaline ja edukas kogemus digitaalse kaubanduse äridesse investeerimisel. Investeering Baltic Classifieds Groupi on selles valdkonnas üheksas ning Baltikumis esimene. Varasemate investeeringute seas on Auto Trader Ühendkuningriigis, Idealista Hispaanias, SoYoung ja SouFun Hiinas ning Trade Me Uus-Meremaal.