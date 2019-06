Bitcoin pürgib taas kõrgustesse

Juba tükk aega saab Ameerika Ühendriikide suurimal tulevikutehingute börsil CME Group kaubelda ka bitcoin’idega. Tulevikutehingud on efektiivseim viis panustada mingi finantsvara tõusule või langusele. Ühendriikide tulevikutehingute statistikat pidava Commodity Futures Trading Commissioni värske raporti kohaselt on riskifondidel bitcoin’i nn lühikesi positsioone (lepinguid, mis panustavad langusele – T. O.) 14 protsenti rohkem kui pikki positsioone (lepinguid, mis panustavad tõusule – T. O.).

Hirm rongist maha jääda

Mis aga tähtsamgi, suurte lepingute seas on lühikeste positsioonide ülekaal veel suurem, kirjutas The Wall Street Journal. Raportis on toodud omanike kategooria «teised aruandekohuslased», mille alla kuuluvad ebamäärase staatusega investorid, kes alati ei halda teiste inimeste vara ja kelle lühikeste positsioonide maht on kolm korda suurem pikkade positsioonide mahust.

Optimistid on aga väiksemad investorid, kes usuvad küberraha tõusu. Nende investorite hulgas, kelle lepingute arv jääb alla 25 (ühe lepingu alusvara maht on viis bitcoin’i – T. O.), leidub pikki positsioone neli korda rohkem kui lühikesi.

Kokkuvõtteks võib öelda, et suured investorid usuvad ja panustavad bitcoin’i langusesse, väikeinvestorid on aga optimistid ja panustavad küberraha tõusu.

Paljude ekspertide arvates on bitcoin’i viimase hinnaralli taga investorite kartus rongist maha jääda, sest tundub, et 2017. aasta muster võib korduda.

«Traditsioonilised turuosalised on ilmselt skeptilisemad kui millenniumlastest päevakauplejad,» ütles majanduslehele The Wall Street Journal Chicagos asuva varahaldusfirma Typhon Capital Management portfellijuht George Michalopoulos, kes toonitas, et tema seisukohad on spekulatiivsed, ning lisas, et on keeruline öelda, mis on arvude taga.

Ajakirja Forbes sõnul näitavad Google Trendsi otsingute andmed, et huvi bitcoin’i vastu pole veel kaugeltki nii suur kui 2017. aastal, mis tähendab, et kui populaarsus uue hoo saab, suureneb jaeinvestorite huvi ja hind võib üha tõusta.

Kõigi aegade suurim mull

Bitcoin’i-maania saavutas oma haripunkti 2017. aasta novembris-detsembris, mil selle hind kerkis pea 20 000 dollarini. Palavik haaras ka paljusid Eesti investoreid ja spekulante. Nii mõnelegi sai bitcoin’idest elu esimene investeering.

Investeerimisfirma Convoy Investments samal ajal avaldatud analüüsi kohaselt ületas bitcoin’i hinnatõus 17. sajandi Hollandi tulbimaania, mis taandus 1637. aastal. Kõigi aegade suurima mulli tiitli võib seejärel anda hoopis krüptovaluutale. Mull lõhkes mõni kuu hiljem, 2018. aasta veebruaris, ning ka mullu oli krüptoraha kõige halvem finantsinstrument.