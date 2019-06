Leedu minister: me ei kavatse Eesti-Läti aktsiisisõjas osaleda

«Praegu ei kaalu me aktsiisipoliitikas mitte mingisuguseid märgatavaid muutusi. Me kohe kindlasti ei kavatse ühineda Läti ja Eesti aktsiisimadinaga. Ma ei ole märganud, et aktsiisisõjad oleks kunagi kellelegi pikas vaates kasu toonud,» lausus Šapoka BNSile.