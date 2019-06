Riik ähvardab Sõnajalgade tuulikud lammutada

Ameti poolt läbiviidud dokumentide ekspertiis näitas, et Aidu tuuleparki püsitatud kaks tuulikut ei vasta ühelegi teadaolevale ehitusprojektile, on vastuolus kohaliku omavalitsuse (KOV) teemaplaneeringuga, neil puudub kaitseministeeriumi kohustuslik kooskõlastus ja neil puudub maa-ameti kui omanike esindaja nõusolek.

Ühtlasi on tegemata ehitusgeoloogilised uuringud, kekkonnamõju täiendav hindamine, ka ei ole vastolude tõttu selge, millist tuulikut on tegelikult ehitatud ning killustikupatjade kohta ei ole projektidokumentatsiooni ega tihendusprotokolle.

TTJA peadirektori Kaur Kajaki sõnul antakse Sõnajalgadele ärakuulamisõiguseks kuu aega. «Loodan, et leiame lahenduse, mis rahuldab kõiki osapooli ja faktid, mida tuvastasime, saavad ümber lükatud. Küsimus on see, et kui kõik on nii nagu menetluses kirjas, siis mis meil üle jääb, kas lammutada või lammutada osaliselt, et tagada ohutus ja riigi julgeolek,» ütles Kajak.