Vene võimud vabastasid Roxeni ja jätsid kapteni koduaresti

Baumi sõnul võtsid Vene võimud laevalt ära navigatsiooniseadmed, et neid käimasoleva menetluse raames uurida. «Laev tuleb sadamasse, tal on ette nähtud Taanis dokki minek lähiajal,» rääkis Baum.

Morobelli juhatuse liige kritiseeris ka Vene võimude käitumist, kes tema hinnangul ei ole lähtunud Euroopa Liiduga sõlmitud kalandusleppe vaimust. «Euroopa Liidu ja Vene Föderatsiooni vahel sõlmitud lepingus on kirjas, et selliste rikkumiste korral peab olema mõistlik kautsjon ja laev tuleb viivitamatult vabastada koos meeskonnaga. Aga me oleme siin praeguseks juba ligi kaks kuud seisnud, kautsjon ei ole mõistlik ja ka kaptenit pole vabaks lastud,» rääkis Baum. Morobell maksis laeva vabastamise eest kautsjoniks 720 000 eurot.

Venemaa võimud pidasid Soome lipu all sõitva kalalaeva Roxen kinni 10. mail Kaliningradi lähistel, kuna see traalis Venemaa majandusvööndis. Laeva meeskonnaks on neli Eesti kodanikku. Baum on öelnud, et alus sisenes Vene majandusvööndisse navigatsioonivea tõttu. Tema sõnul oli laeval umbes 350 tonni kala, millest valdav enamus oli püütud Euroopa Liidu vetes, Vene majandusvööndist püütud kala koguseks hinnati sel hetkel traalis olnud 7,5 tonni.