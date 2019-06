Läti peaminister: asjatu aktiisisõja vältimiseks peaks kõigis Baltimaades olema sama alkoaktsiisi tase

Küsimusele kas aktsiisimäärade ühtlustamine Baltimaades on realistlik eesmärk vastas Kariņš, et «me jõuame selleni».

Ta märkis, et Eesti otsus alkoholiaktsiisi langetada tegi Lätil keerulisemaks järgmise aasta eelarve koostamise, sest selline samm viib eelarvelaekumiste vähenemiseni. «See on mis see on ja me tegeleme sellega,» ütles Kariņš.