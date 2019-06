Sylvesteri eksomanik ostab köögiviljakasvatuse

Tamatie Invest on tehingu tarbeks loodud valdusühing, millest 80 protsendi aktsiate omanik on läbi erinevate firmade Peeter Mänd.

AS Sagro põhitegevusalaks on keskkonnasõbralik köögiviljakasvatus. Ettevõte tegeleb ka sõidu- ja veoautode remondi ning hoolduse ja tehnilise ülevaatuse teenuste osutamisega. Teatud ulatuses annab Sagro oma Laagri alevikus asuvaid kinnisasju kolmandatele isikutele üürile.

Ettevõttel on kaks tütarettevõtet, AS Sagro Food ja OÜ Sagro Elekter.

Sagro Food tegeleb köögiviljade ja kartuli esmase töötlemise ja käitlemisega. Sagro Elektri põhitegevusalaks on elektrienergia võrguteenuse osutamine Saue vallas Laagri alevikus ja elektritööde tegemine.

Müüjate sooviks on alates 1993. aastast arendatud köögiviljakasvatuse ärist väljuda ja kasutada Sagro aktsiate müügist saadud vahendeid muudel eesmärkidel, mis on iga müüja jaoks erinevad. Kokku on Sagrol 25 eraisikust aktsionäri.