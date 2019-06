Bitcoin pürgib taas kõrgustesse, suurspekulandid panustavad aga kukkumisele

Juba tükk aega saab USA suurimas tulevikutehingute börsil CME Group kaubelda ka Bitcoinidega. Tulevikutehingud on efektiivseim viis panustada mingi finantsvara tõusule või langusele. USA tulevikutehingute statistikat pidava Commodity Futures Trading Commissioni värske raporti kohaselt on riskifondidel Bitcoini nn. lühikesi positsioone (lepinguid, mis panustavad Bitcoini langusele – T.O.) 14 protsenti rohkem kui pikki positsioone (lepingud, mis panustavad Bitcoini tõusule).

Mis aga veelgi olulinsem, suurte lepingute seas on lühikeste positsioonide ülekaal veelgi suurem, kirjutab The Wall Street Journal. Raportis on tooduid omanike kategooria «teised aruandekohuslased», mis on ebamäärase staatusega investorid, kes alati ei halda teiste inimeste vara, kelle lühikeste positsioonide maht on kolm korda suurem pikkade positsioonide mahust.

Optimistid on aga väiksemad investorid, kes usuvad küberraha tõusule. Nende investorite hulgas, kelle lepingute arv jääb alla 25 (ühe lepingu alusvara maht on viis Bitcoini – T.O.) on pikki positsioone neli korda rohkem kui lühikesi positsioone.

Kokkuvõtteks võib öelda, et suured investorid usuvad ja panustavad Bitcoini langusesse, väikeinvestorid on aga optimistid ning panustavad küberraha tõusu.

«Traditsioonilised turuosalised on ilmselt skeptilisemad kui milleeniumlastest päevakauplejad,» ütles majanduslehele Chicagos asuva varahaldusfirma Typhon Capital Management portfellijuht George Michapoulos, kes toonitas, et tema seisukohad on spekulatiivsed ja seda, mis on numbrite taga, on keeruline öelda.

Paljude ekspertide arvates on Bitcoini viimase hinnaralli taga investorite kartus rongist maha jääda, sest tundub, et 2017. aasta muster võib korduda. Hinda toetab ka krüptoraha võimalik ärakeelamine Indias ning inimesi erutab ka Facebook, kes plaanib luua oma krüptoraha – Libra. Analüütikud usuvad, et Libra võib aidata krüptorahade laiemat liikumist peavoolufinantsturgudele.