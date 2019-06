Apple omandas isesõitvaid autosid arendava idufirma

Drive.ai on töötanud isesõitvate autode ja tehisintellektide kallal juba aastaid, kuid aina tihedamaks muutuv konkurents nimetatud valdkonnas hakkas ettevõttele lihtsalt majanduslikult üle jõu käima. Idufirma andis möödunud reedel sisse dokumendid ettevõtte sulgemise kohta ja koondas kõik 90 töötajat.

Apple on nüüdseks palganud kümneid idufirmast koondatud ettevõtte riist- ja tarkvara arendajad, mis võib anda märku, et Apple kavatseb siseneda isesõitvate autode turule. USA tehnoloogiahiiglasel on juba ammu arendusjärgus ka elektriautode projekt koodnimega Titan, kuid siiani pole sellest suurt midagi saanud.