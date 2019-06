Tallinna Vee seis on endiselt sogane

Postimees kirjutas eile, kuidas Maailmapanga juures asuv rahvusvaheline vahekohus jättis laupäeval rahuldamata Tallinna Vee nõude, millega viimane tahtis Eesti riigilt 67,5 miljonit eurot teenimata tulu. Veefirma juhatuse esimees Karl Brookes ütles teisipäeval, et muidugi on nad pettunud, kuid sellest hoolimata jätkavad igapäevatööd. Praegu hekseldavad nad kohtuotsuse sisu üksipulgi läbi, et see paari nädala pärast kõigile avalikuks teha. Vahekohtu otsus on lõplik ja edasi kaevata pole kuhugi.