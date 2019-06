Lux Express kavatseb siseneda Läti siseriiklikule bussiturule

Lux Expressi juhatuse liige Janno Ritsberg rääkis teisipäevasel pressiüritusel, et kui Eesti bussiturg on liberaalne, siis Läti turg toimib hankepõhiselt ning selliselt on korraldatud nii regionaalne kui ka linnadevaheline bussiliiklus.

«Hange korraldatakse kümneks aastaks ja madalaima pakkumusega võitja saab võimaluse opereerida kümme aastat klausliga, et kui opereeritakse kahjumlikult, siis Läti riik korvab selle kahju operaatorile. See tähendab, et põhimõtteliselt ükski operaator Lätis ei ole sisuliselt huvitatud teenuse või toote arendamisest,» ütles Ritsberg.

Ritsberg märkis, et Läti uus valitsus on võtnud suuna bussituru liberaliseerimise poole. Alates 2021. aasta 1. jaanuarist avanevad tugeva rongiliiklusega suunad kommertsalustel ka bussidele, suuremalt jaolt on tegu Riia lähiümbrusega.

«Lux Expressil tekib reaalselt võimalus Läti turule siseneda umbes pooleteise aasta pärast. Me oleme oma huvi ka Läti transpordiministrile ja Läti maanteeameti direktorile kinnitanud,» ütles Ritsberg.