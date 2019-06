Eesti lennukihooldusfirma Magnetic MRO leidis rahasüstiga uued osanikud

«Väga loogiline põhjus, miks me seda tegime – kui ettevõttel on kiire kasv ja kapitalivajadus, siis esimese sammuna kasutatakse kapitalituru võimalusi nii palju, kui ettevõtte näitajad seda võimaldavad,» rääkis ettevõtte juht Risto Mäeots. Nii emiteeris näiteks detsembris ettevõte 8 miljoni euro väärtuses võlakirju, mis jõudsid kauplemiseks veebruaris Nasdaq Tallinna börsi First North nimekirja.