LHV võlakirjaemissioon märgiti viiekordselt üle

Võlakirjade lunastustähtaeg on 28. november 2028, kuid LHV-l on õigus lunastada võlakirjad osaliselt või täielikult alates 2023. aasta 28. novembrist, kui selleks annab nõusoleku finantsinspektsioon.

Võlakirjad on plaanis noteerida Nasdaq Tallinna börsil Balti võlakirjade nimekirjas. See tähendab, et võlakirju on investoril võimalik edaspidi vabalt kaubelda, osta ja müüa reguleeritud turul.