Ameerika ülirikkad soovivad jõukuse maksustamist

Avaliku kirja on muuhulgas allkirjastanud investorist filantroop George Soros, Facebooki kaasasutaja Chris Hughes ja Berkshire Hathaway nõukogu aseesimehe Charlie Mungeri tütar Molly Munger. Kiri on suunatud eelkõige USA presidendikandidaatitele, kes kandideerivad 2020. aasta presidendivalimistel. Grupp ei seosta ennast mitte ühegi partei, kandidaadi ega poliitilise liikumisega.

Kirja sõnul aitab jõukuse maks võidelda läheneva kliimakatastroofiga, kiirendab majanduskasvu, parandab rahva tervist, loob rohkem võrdseid võimalusi ja tugevdab demokraatiat üleüldiselt. Kirjas toodi mitmeid näiteid USAs valitsevast ebavõrdsusest, mis soosib rikkaid: näiteks on miljardärist investor Warren Buffett öelnud, et ta peab maksma vähem makse, kui oma sekretär.

Avalikule kirjale on kokku andnud oma signatuuri 18 miljardäri, kellest kõik on varem tegelenud kliimaaktivismiga, sotsiaalse õiguse eest võitlemisega ja muu filantroopiaga.

Vaatamata sellele, et grupp ei toeta enda sõnul ühtegi individuaalset kandidaati, kattuvad enamus kirjas välja toodud soovitusi mitmete demokraatide partei presidendikandidaatide lubadustega. Rikaste tugevamat maksustamist on näiteks lubanud Elizabeth Warren, Beto O'Rourke ja Pete Buttigieg, kes on kõik vasakpoolsete vaadetega demokraadid.

Warren on varem ölenud, et ta tahaks kehtestada maksu inimestele, kelle varade väärtus ületab 50 miljonit dollarit. Taoline maks puudutaks umbes 75 000 kõige jõukamat perekonda USAs, kes moodustavad ühiskonna koorekihi. Warren on lubanud, et taoline maks koguks 10 aastaga umbes 2,7 miljardit dollarit.