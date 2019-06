Sinivetikaõitsengud on jõudnud Eesti saarte randadesse

Tsüanobakterite ehk sinivetikate vohamine on Läänemeres igasuvine nähtus. Tavaliselt leiab vetikate vohamine aset juulis-augustis.

«Tänavu on õitsengud avamerelt kohale jõudnud juba enne jaanipäeva,» teatas Tartu Ülikooli mereinstituudi professor Tiit Kutser. Tema töödeldud Euroopa Kosmoseagentuuri Sentinel-3 Satelliidi OLCI sensori pildilt on näha, et õitseng on jõudnud Saaremaa ja Hiiumaa rannikuni.

Satelliidi Sentinel-3 töödeldud pilt Eesti lääneranniku saartest 18. juunil. FOTO: Tiit Kutser

Praegu katab tsüanobakterite õitsenguala kogu Läänemere Rootsist Eesti saarteni ning Soome laheni. Tartu Ülikooli Eesti mereinstituudi kaugseire osakonna teadlased, kes tegelevad Läänemere vee seisundi hindamiseks vajalike meetodite väljatöötamisega, leidsid, et Hiiumaa ja Saaremaa randades on praegu õitsemas kõik kolm Läänemere põhilist tsüanobakterite liiki, kaasa arvatud potentsiaalselt toksilised Dolichospermum sp. ja Nodularia spumigena.

Palja silmaga on tsüanobakterid vees tuvastatavad, kui nad moodustavad ümaraid ja niitjaid kolooniaid. Eriti silmatorkavad on tsüanobakterite pinnakogumid. Sel nädalal oli pinnakogumeid veel üksikuid ning need katsid vaid väikeseid alasid Soela väina läheduses.