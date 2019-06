Rain Lõhmus: riigipension on Ponzi skeem

Eelmisel aastal vähendati teise pensionisamba fonditasu ja tehti vabaks aktsiatesse investeerimine. Nüüd tuli uus valitsus ja hakkab jälle sammast reformima. Mida see kaasa toob?

Ma ei ole selle vastu, et asju peab üle vaatama ja muutma. Aga andke meile, pankadele, ka aega, et need muutused sisse viia.

Minu arust ei ole probleem mitte teise, vaid esimese sambaga. Inimesed ei vaevu mõtlema, mis asi see on. See on Ponzi skeem (investeerimispettus, kus lahkuvatele investoritele makstakse uute liitunute rahaga ja mingit majandustegevust ei toimu – toim).

Kui Rain Lõhmus või LHV teataks, et hakkab pakkuma toodet nimega esimene sammas, mis tähendab, et võtame ühelt inimeselt raha ja maksame selle kohe teisele välja, siis meid pandaks selle eest vangi! Aga valitsused teevad seda igal pool ja kõigile tundub, et see on suurepärane. Ponzi skeem töötab seni, kuni tuleb peale uusi inimesi, kes makse maksavad. Eesti häda on aga selles, et neid ei ole varsti enam nii palju.

Seetõttu on tobe esimest ja teist sammast võrrelda. Üks arvutab Ponzi skeemi tootlust ja teine arvutab reaalse investeerimisportfelli tootlust. Ma võin ka Ponzi skeemi teha, näidata kõrget tootlust ja öelda, et olen maailma parim investor!

