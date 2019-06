Aivar Pohlak hoiab presidenditoolist kõvasti kinni

«Inimesed, kes võtavad hoiakuid, olles asjast kaugel, panevad nii mööda nende diktatuurijuttudega… Ma olen täiesti vastupidi, tohutult vabadust andev inimene. See on kõige olulisem mõõde: anna inimestele vabadust, kui tahad, et nad suudaksid vastutada,» rääkis Pohlak.

«Minu sisemine motiveeritus ja energiseeritus on nii suur. Mu ema saab kuue päeva pärast 84 ja ta on endiselt püss, täis elujõudu. Sel päeval, kui ma tunnen ennast nõrgana, astun ise kõrvale. Kui keegi praegu kirjutab, et jalgpall vajab uut ideede generaatorit… Kurat, kui ma elan 95aastaseks, ma olen siis ka keskmisest oluliselt suurem ideede generaator,» rääkis Pohlak.