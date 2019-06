Jaapani kontorikultuur jahmatab: kohustuslikust lõunauinakust ülemusega joomiseni

Jaapan on tänapäeval üks kõige populaarsemaid reisisihtkohti maailmas, sest tegu on väga ilusa maaga, mille omanäoline kultuur on jätnud Lääne inimesele alati natukene müstilise mulje. Tegu on ühtlasi ka maailmas suuruselt kolmanda majandusega, kus paiknevad mõned planeedi suurimad ettevõtted.

Palgad on Jaapanis üpriski kõrged ja elatustasemelt on see riik samuti maailma parimate seas. Vaatamata üha kasvavale turistide hulgale töötab Jaapani ettevõtetes aga suhteliselt vähe välismaalasi, sest väljast Jaapanisse tööle tulla pole sugugi lihtne.

Isegi kiiresti vananeva rahvastiku tingimustes, kus tööjõupuudus annab endast üha teravamalt tunda, on välismaalastel üpris raske saada kohalikes ettevõtetes löögile. Sageli algab see juba ainuüksi keelebarjäärist, sest jaapanlased ei räägi enamasti kuigi hästi inglise keelt.

Suurem probleem on sageli aga fundamentaalselt täiesti erinev suhtumine töö tegemisse ning üleüldine tööga seotud mõttelaad. Sõelast läbi pääsevad välismaalased leiavad ettevõtetes sageli enda eest töökeskkonna, millega nad ei suuda mitte kuidagi kohaneda.

Jaapani kontorikultuuris kehtib suur hulk nähtamatuid ja nähtavaid etiketireegleid, mis võivad teisest kultuurist inimesele tunduda täiesti kummastavad, sest need ei teeni näiliselt mitte mingit eesmärki või on suisa produktiivsusele kahjulikud. Mõned seesugused eripärad on toodud allpool.

Osaka öövaade FOTO: Leung Cho Pan / PantherMedia / Leung Cho Pan

Jaapani ettevõtted otsivad töötajaid sageli kogu eluks

Jaapani firmades töövestlustel käivad välismaalased on sageli hämmingus, et neilt ei küsita sisuliselt mitte ühtegi oskusi, teadmisi või kvalifikatsioone puudutavaid küsimusi, mida nad tavaliselt töövestlusest ootavad. Selle asemel pommitatakse neid hoopis küsimustega isiklikest väärtushinnangutest, maailmavaadetest ja tulevikuplaanidest. Lääne ettevõtetes ei peeta sageli paljude selliste küsimuste küsimist töövestluse ajal isegi sündsaks. Jaapani ettevõtteid huvitab väga, millise isikuga on tegu.

See trend on küll aeglaselt muutumas, kuid Jaapanis on valdaval kehtinud terve elu ühes ettevõttes töötamise põhimõte. Su töökohast saab su teine perekond, kellega sa veedad (tõenäoliselt) palju rohkem aega kui oma abikaasa ja lastega. Kuna töötaja palgatakse terveks eluks, siis on väga oluline, et ta saaks hästi läbi ülejäänud kollektiiviga ning jagaks ettevõtte väärtushinnanguid. Vallandamisi ja koondamisi toimub Jaapanis haruharva.

Traditsioonilised Jaapani ettevõtted palkavad enamasti otse koolipingist, sest nad ei otsigi üldse mingisuguseid oskusi ega kvalifikatsioone ja kõige vähem meeldib neile eelnev töökogemus. Nad tahavad puhast valget lehte, keda oma äranägemise järgi voolida just sobilikuks üdini lojaalseks töötajaks.