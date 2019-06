Soodne kohtuotsus: Tallinna veetarbijad säästavad 64 miljonit eurot

«See tähendab, et Eesti riigi jaoks on pikk saaga lõppenud ning tänu sellele, et konkurentsiamet Tallinna Vee kõrgendatud hinda heaks ei kiitnud, on tarbijad säästnud väga suure summa,» ütles justiitsministeeriumi asekantsler Viljar Peep. Tallinna Vesi teatas omakorda börsile, et tegeleb otsuse õigusliku analüüsiga.