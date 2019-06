Mehhiko lennufirma pakub migrantidele ühe dollariga kodumaale naasmist

Pakkumine kestab kuni juuni lõpuni ja on avatud keskameeriklastele, kes on «ebakorrapärases migratsiooni olukorras» ja tahavad lahkuda USA piiri lähedal asuvatest Tijuana ja Ciudad Juárezi lennujaamadest või Guadalajarast ja Mehhiko pealinnast Méxicost.

President Andrés Manuel López Obradori ametisse astumisele detsembris on järgnenud Kesk-Ameerika pagulaste laine Mehhikosse. President on lubanud paindlikku rändepoliitikat.

See on põhjustanud aga pingeid Ühendriikidega, kus on registreeritud rekordkõrge hulk riiki ebaseaduslikult sisenenud pagulasi, kes on peamiselt pärit Kesk-Ameerikast.